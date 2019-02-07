المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تسجيل شاشة الحاسب بإضافات «كروم»

يُعد متصفح «غوغل كروم» أحد المتصفحات التي تحظى بعدد كبير من الإضافات، أبرزها الإضافة المعروفة باسم Screencastify، التي تساعد المستخدم على تسجيل ما يحدث على شاشة جهازه، سواء من خلال علامات التبويب بالمتصفح أو شاشة الحاسب نفسها أو عبر كاميرا الـ«ويب». ويقدم الإصدار المجاني من الإضافة الفرصة لتسجيل 10 دقائق من الفيديو، مع إمكانية تسجيل 50 فيديو شهرياً. فإذا رغبت في الاستفادة من هذه الإضافة اتبع التالي: ابحث عن الإضافة في «كروم» وقم بتثبيتها وإضافتها، وبمجرد إضافتها ستظهر أيقونتها في أعلى الشاشة في شكل سهم أحمر اللون، وعندها سجل دخولك إلى حسابك على «غوغل» من نافذة الإضافة، وسيكون بمقدورك قبلها تفعيل خيار حفظ الفيديوهات عبر تطبيق «غوغل درايف». وبعد ذلك انتقل إلى الخطوة الثانية بإعطاء التصاريح والأذون اللازمة لعمل الإضافة، كتصريح الوصول للكاميرا، ثم انقر خيار «التالي» next، ومن ثم قدم بعض المعلومات عن نفسك في النافذة التالية لتقدم لك الإضافة المزيد من الخيارات التي تهمك.