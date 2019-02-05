أقراص SSD بسعة تخزينية تصل إلى 8 تيرابايت

المصدر: وودستوك - د.ب.أ

كشفت شركة «أو دبيلو سي» الأميركية، أمس، عن باقة جديدة من أقراص الحالة الساكنة SSD مع تجهيزها بمنفذ Thunderbolt 3 وبسعة تخزينية تصل إلى 8 غيغابايت. وذكرت الشركة أنها تهدف من خلال الأقراص الجديدة إلى تلبية متطلبات المستخدمين المحترفين، مشيرة إلى أن الجيل الثاني من أقراص الحالة الساكنة ThunderBlade يأتي بمعدل نقل بيانات يصل إلى 2800 ميغابايت/‏‏‏الثانية أثناء القراءة و24500 ميغابايت/‏‏‏الثانية أثناء الكتابة. وبيّنت أنه يتم توصيل أقراص الحالة الساكنة الجديدة بالحواسيب المكتبية وأجهزة «ماك» عن طريق منفذ Thunderbolt 3، لافتة إلى أن الأقراص الجديدة تتضمن ذاكرة M.2-NVMeمع وحدة تحكم Thunderbolt 3 الخاصة بـ«إنتل DSL6540».

يشار إلى أن منفذ Thunderbolt 3يتيح دمج ست وحدات ذاكرة بسعة تخزينية تصل إلى 48 تيرابايت.