«إل جي» تُطلق شاشة 32 بوصة بدقة 4K

المصدر: سيؤول - د.ب.أ

أعلنت شركة «إل جي»، أمس، عن إطلاق شاشتها 32UL750-W الجديدة قياس 32 بوصة، في الأسواق العالمية بسعر 750 دولاراً.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن الشاشة الجديدة مزودة بشاشة VA، وتمتاز بدقة وضوح 4K (3740 x 2160 بيكسل)، كما أنها تمتاز بدرجة سطوع تبلغ 350 (قنديلة/‏م2)، فيما تبلغ نسبة التباين (3000:1).

وأضافت «إل جي» أن زمن استجابة اللون الرمادي إلى الرمادي يبلغ 4 مللي ثانية، في حين يبلغ معدل تنشيط الصورة 60 هرتز، علاوة على تغطية نطاق الألوان DCI-P3 بنسبة تصل إلى 95%، مشيرة إلى أن الشاشة الجديدة تدعم تقنية FreeSync ومعتمدة وفقاً لشهادة HDR 600.

وذكرت أن باقة التجهيزات القياسية للشاشة الجديدة تشتمل على منفذ HDMI ومنفذ DisplayPort، إضافة إلى منفذ USB-C، مع إمكانية توصيل الطاقة بقدرة تصل إلى 60 واط في الوقت نفسه، فضلاً عن توافر محول USB يتضمن اثنين من منافذ USB ومخرج سماعة الرأس.