«فورسيزونز» تضيف «واتس أب» إلى خدمة «تبادل الرسائل» مع النزلاء

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «فورسيزونز» للفنادق والمنتجعات عن إضافة خدمة تطبيق «واتس أب» إلى خدمة الدردشة الرقمية المتعددة القنوات، التي تقدمها لضيوفها، ما يتيح للنزلاء التواصل مع موظفي «فورسيزونز» بسرعة وسهولة، في حال رغبوا بالاستفسار عن أي شيء.

وقال رئيس العمليات الفندقية العالمية في فنادق ومنتجعات فورسيزونز، كريستيان كليرك: «عند التواصل رقمياً مع موظفينا، فإننا نُضفي الطابع الإنساني على نهجنا، بهدف توفير تواصل فعال وهادف مع الموظفين»، مؤكداً أن دمج تقنية جديدة ضمن خدمة الدردشة لـ«واتس أب» لدينا، يضيف المزيد من القيمة خلال كل مرحلة من مراحل التواصل أثناء رحلة السفر.

وكانت «فورسيزونز» أطلقت، في 2017، منصة تبادل الرسائل المتعددة القنوات، التي تقدم بأكثر من 100 لغة، وتدار من قبل موظفي المجموعة.