«آيسر» تتبرّع بأجهزة كمبيوتر لـ «دبي للتوحد»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «آيسر» الشرق الأوسط عن نتائج «حملة إعادة تدوير النفايات الإلكترونية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا»، التي أطلقتها، وشجعت من خلالها موظفيها على التبرع بالنفايات الإلكترونية، مثل أجهزة الكمبيوتر الدفتري، والكمبيوتر المكتبي، والشاشات، والهواتف الذكية، لجمع التبرعات لإحدى المؤسسات الخيرية.

تأتي الحملة في إطار برنامج المسؤولية الاجتماعية لشركة «آيسر»، الذي يشجع الشركات على اتباع مبدأ الشفافية، ودعم القضايا الاجتماعية والثقافية والبيئية. وفي إطار هذه الحملة، تبرع المركز الرئيس للشركة بـ35 جهاز «كروم بوك» للمؤسسات التعليمية الخيرية، التي شملت 10 مؤسسات على مستوى أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

وأضافت «آيسر الشرق الأوسط» أنها تبرعت على المستوى المحلي بأربعة أجهزة كمبيوتر لوحي، إضافة إلى جهازي «بروجكتور» لمصلحة «مركز دبي للتوحد».

وأكدت أنها تمكنت من جمع 420 كيلوغراماً من الأجهزة الإلكترونية، المعاد تدويرها.