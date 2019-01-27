المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

تعديل مساحة الرسم في Microsoft paint

يتيح برنامج Microsoft paint مجموعة من الأدوات، مقارنة بالبرامج الأخرى لتحرير الصور، كما يتضمن مزايا أخرى لا يعلمها كثير من المستخدمين، إذ يكتفون غالباً بمجموعة أدوات على الصفحة الرئيسة. ومن هذه المزايا زيادة أو نقص حجم مساحة الرسمdrawing area أو الصورة التي تخضع للتحرير. وهناك طريقة أكثر دقة للمستخدمين الذين يرغبون في تغيير حجم مساحة الرسم، يمكن تنفيذها باتباع الخطوات الآتية:

• توجه إلى شريط القوائم الرئيسة في أعلى الجانب الأيسر من الصفحة.

• انقر فوق رأس القائمة المنسدلة المجاورة لأيقونة Paint، وتبدو في شكل دفتر صغير بجانب قائمة home.

• مرر داخل النافذة المنسدلة التي ظهرت أمامك حتى تصل إلى خيار الخصائص Properties وانقر فوقه.

• ستظهر أمامك نافذة جديدة، انتقل إلى نهايتها، ثم أدخل الرقم المرغوب فيه أمام الخيار الخاص بالعرض Width، والطول height.

• انقر في النهاية فوق زر الموافقة ok أسفل النافذة.