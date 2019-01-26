قلق أميركي من قيود هندية على التجارة الإلكترونية

المصدر: نيودلهي - رويترز

قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن الحكومة الأميركية قلقة بشأن تعديلات القوانين التي تنظم التجارة الإلكترونية، وإنها أبلغت مسؤولين في نيودلهي بأن هذه السياسة ستعطل خطط استثمارات شركتي «وول مارت»، و«أمازون» في الهند. ويعد هذا أحدث احتجاج ضمن سلسلة من الاحتجاجات الأميركية ضد السياسات الحكومية الهندية التي تؤثر على الشركات الأميركية، ويأتي في الوقت الذي يحاول فيه البلدان حل قضايا أخرى تنغّص التجارة بينهما.

وتحظر قواعد الاستثمار في التجارة الإلكترونية الجديدة بالهند، التي تبدأ من الأول من فبراير المقبل، على الشركات بيع المنتجات عبر شركات أخرى تكون لها فيها مصلحة تتعلق بأسهم. كما تحظر أيضاً على الشركات إبرام صفقات مع بائعين للبيع حصرياً على منصاتهم.