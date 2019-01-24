«نيكون» تطلق كاميرتي «سوبر زووم» جديدتين

المصدر: طوكيو - د.ب.أ

أعلنت شركة «نيكون»، أمس، عن إطلاق اثنتين من كاميرات الـ«سوبر زووم» الجديدة.

وذكرت الشركة اليابانية أنها تهدف من خلال الكاميرتين Coolpix A1000 وCoolpix B600 إلى تلبية متطلبات عشاق التصوير الفوتوغرافي مع استعمال نطاق «زووم» كبير بدءاً من الزاوية الواسعة وحتى العدسة الـ«سوبر زووم».

وأشارت «نيكون» إلى أن الكاميرتين الجديدتين تأتيان بمستشعر CMOS بدقة 16 ميغابيكسل مع التعريض الخلفي، إضافة إلى وظيفة تثبيت الصورة البصري الفعال، وبالتالي فإنه يمكن الحصول على نتائج تصوير جيدة في ظل ظروف الإضاءة السيئة. وأوضحت أن الكاميراCoolpix A1000 لا يزيد وزنها على 330 غراماً مع «زوم Nikkor بصري 35x» وبعد بؤري (24-840 مم)، كما تتضمن محدد منظر إلكترونياً مدمجاً EVF بدقة 1166000 بيكسل، إضافة إلى شاشة لمسية قياس ثلاث بوصات قابلة للإمالة تعمل بدقة 1036000 بيسكل. وأضافت أن الكاميرا Coolpix B600، يبلغ وزنها نصف كيلوغرام تقريباً، وتشتمل باقة التجهيزات التقنية بها على «زووم بصري 60x» وبعد بؤري (24 – 1440 مم)، فضلاً عن شاشة لمسية ثابتة قياس ثلاث بوصات وتعمل بدقة 921000 بيكسل، لافتة إلى أن هذه الكاميرا توفر إمكانية تسجيل مقاطع الفيديو بتقنية الدقة الفائقة الكاملة Full HD مع تسجيل الصوت بدقة ستريو.