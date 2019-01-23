«بينكيو» تُطلق «بروجيكتور» للسينما المنزلية

المصدر: تايبيه - د.ب.أ

أعلنت شركة «بينكيو» التايوانية عن إطلاق البروجيكتور CinePrime W2700 الجديد لتلبية متطلبات عشاق السينما المنزلية. وأوضحت الشركة أن البروجيكتور الجديد يعمل بتقنية 4K مع درجة سطوع 2000 لومن.

وتروّج «بينكيو» للبروجيكتور الجديد من خلال العمر الافتراضي لعنصر الإضاءة، الذي يمتد إلى 4000 ساعة تشغيل في الوضع العادي، كما يصل العمر الافتراضي إلى 15 ألف ساعة تشغيل في الوضع الاقتصادي SmartEco.

ويتيح البروجيكتور الجديد إمكانية عرض الصورة بقُطر يصل إلى 200 بوصة، مع تصحيح الانحراف تلقائياً، كما أنه يغطي نطاق الألوان DCI-P3 بنسبة تصل إلى 95%، إضافة إلى دعم تقنية HDR10. وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للبروجيكتور على منفذ HDMI2.0 ومنفذ USB، لإمكانية تشغيل المحتويات من وحدات الذاكرة المناسبة.