«هايبر إكس» تطلق سماعة جديدة لعشاق الألعاب

المصدر: كاليفورنيا - د.ب.أ

كشفت شركة «هايبر إكس»، أمس، عن سماعة جديدة لعشاق الألعاب، التي يمكن استعمالها أثناء التنقل كسماعة رأس تعمل بتقنية «بلوتوث».

وأفادت الشركة الأميركية بأنها تهدف من خلال سماعتها Cloud Mix السلكية إلى تلبية متطلبات عشاق ألعاب الفيديو بشكل أساسي، حيث إنها تتضمن اثنين من المشغلات ثنائية الغرف (40 مم)، وتعمل في نطاق تردد 10 و40 هرتز، مشيرة إلى أنها تعتمد على مصادقة الصوت Hi-Res في السماعة الجديدة.

وذكرت أنه لتعزيز راحة الاستعمال، تأتي سماعة الرأس الجديدة مبطنة بـ«فوم» ناعم مع كسوة من الجلد الصناعي، لافتة إلى أنه لضمان المتانة الفائقة، فإن إطار السماعة مصنوع من الألومنيوم، كما يمكن خلع «الميكروفون» الظاهر أثناء الاستعمال الجوال للسماعة، وبالتالي يمكن استخدام «الميكروفون» المدمج في السماعة مباشرة.

وبيّنت «هايبر إكس» أن البطارية المدمجة بسماعتها Cloud Mix يمكن أن تستمر في تشغيل السماعة إلى فترة تمتد 20 ساعة.