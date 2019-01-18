تكبير العناصر والاستماع للمحتوى صوتياً

تحرص الشركات العاملة في مجال نظم تشغيل الحواسب والهواتف على مساعدة من يعانون بعض مشكلات السمع أو الإبصار أو الحركة على استخدام هذه الأجهزة بأقل قدر من الجهد، والاستفادة من مزاياها قدر المستطاع، وذلك من خلال ملمح «تسهيل الوصول» Accessibility، حيث يسرت شركة «أبل» إجراءات التفاعل مع قائمة تسهيل الوصول والملامح التي تضمها، بحيث لا يضطر المستخدم إلا للنقر لثلاث مرات متتالية فوق الزر الجانبي للهاتف، وبالتالي الوصول للملمح وتشغيله دون الاضطرار للدخول إلى القوائم الأصلية والفرعية. فإذا كنت من مستخدمي هواتف «آي فون»، فإنه يمكنك الاستفادة من تلك القائمة كما يلي: انقر خيار Voice Over، إذا رغبت في أن يقوم الهاتف بقراءة المحتوى الموجود على الشاشة. أو اضغط زر Zoom إذا أردت تكبير وزيادة حجم العنصر الموجود على شاشة الهاتف. كما يمكنك استخدام خيار Switch Control، لتتحكم في بعض المفاتيح وغيرها من الملحقات الخاصة بالتكيف مع الاحتياجات الخاصة.

منع الإضافة التلقائية لجهات اتصال «جيميل»

تحاول شركة «غوغل» مساعدة مستخدمي بريد «جيميل» Gmail في تنفيذ الكثير من المهام المتعلقة بالبريد بسهولة. ومن ذلك مثلاً أنها تترك للمستخدم حرية الاختيار بين إضافة جهات الاتصال الجديدة إلى البريد بنفسه أو إضافة جهات الاتصال التي يقوم المستخدم بمراسلتها للمرة الأولى إلى تبويب «جهات اتصال أخرى».

فإذا أردت إضافة جهات الاتصال بنفسك، اتبع الخطوات التالية: سجل الدخول إلى حسابك في Gmail وتوجه إلى الترس الرمادي الموجود أسفل صورة ملفك الشخصي إذا كنت تستخدم الواجهة العربية للبريد، لتظهر أمامك نافذة جديدة منسدلة، مرر داخلها ثم انقر فوق خيار «الإعدادات» settings، ومن ثم تأكد من اختيار تبويب «الإعدادات العامة» General من بين مجموعة التبويبات الواردة أعلى الصفحة، وعندها مرر للأسفل حتى تصل إلى قسم إنشاء جهات اتصال واستخدام ميزة الإكمال التلقائي معها، وبعد ذلك انتقل إلى الخيار الثاني في القسم، وهو «سأضيف جهات الاتصال بنفسي»، وانقر داخل الدائرة الصغيرة المجاورة له.