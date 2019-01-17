المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

إيقاف استغلال الأجهزة في تعدين العملات

انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة «تعدين» العملات الرقمية، وبدأ بعض العاملين في هذا المجال استغلال الإمكانات الخاصة بأجهزة كمبيوتر الآخرين، في عمليات التعدين دون علمهم، وذلك عن طريق برمجيات خبيثة يتم إدخالها إلى هذه الأجهزة، أو مواقع يزورها المستخدم.

وتعاني الأجهزة التي يتم استخدامها في هذه الأغراض استنزاف طاقتها للقيام بعمليات التعدين، فيشعر المستخدم بأن أداء الكمبيوتر ليس على ما يرام. لذلك، إذا مررت بمثل هذه التجربة، فإنه يمكنك الاستعانة ببعض الإضافات لإيقاف هذه العمليات، ومنها الإضافة المعروفة: NO COIN التي يمكن إلحاقها بمتصفح «غوغل كروم» عبر التوجه إلى متجر تطبيقات «كروم» عبر هذا الرابط

https:/‏‏‏‏/‏‏‏‏goo.gl/‏‏‏‏H3odH.

انتقل إلى حقل البحث، ثم أدخل اسم الإضافة، وانقر فوق «إدخال» ENTER. ثم انقر فوق زر «الإضافة إلى كروم» ADD TO CHROME.

ستظهر أمامك نافذة جديدة، وهنا اقرأ الرسالة الواردة فيها، وإذا قبلت الشروط، فانقر فوق خيار «إضافة الامتداد» ADD EXTENSION.

اقتسام الشاشة في «فيفالدي»

أضاف متصفح «فيفالدي» في إصداراته الحديثة ميزة ضم مجموعة من التبويبات تحت مجموعة واحدة، أو اقتسام نافذة المتصفح بين أكثر من علامة تبويب، لتظهر جميعاً على الشاشة نفسها، فيتمكن المستخدم من مقارنة بعض البيانات أو مراجعة الاختلافات. ويطلق المتصفح على هذا الملمح اسم Tab Tiling. لذلك إذا كنت من مستخدمي «فيفالدي»، فإنه يمكنك اقتسام الشاشة بين علامات التبويب المفتوحة، من خلال فتح المتصفح، ثم فتح علامات التبويب التي ترغب في الاطلاع عليها في النافذة نفسها.

اسحب اللسان الخاص بكل تبويب منها في أعلى الشاشة إلى اليسار أو اليمين باتجاه التبويب الذي ترغب في أن تطالعه معه، وتوقف عن التحريك عندما تلاحظ أن لون التبويب الثاني أصبح داكناً.

كرر الأمر مع علامات التبويب التي ترغب في أن تراها بوضع اقتسام الشاشة، ثم انقر بزر الماوس الأيمن فوق لسان هذه العلامات في الأعلى، ومن النافذة المنسدلة التي ستظهر أمامك انقر فوق خيار: Tile Tabs.