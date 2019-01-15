«كوداك» تكشف عن كاميرا فورية جديدة

المصدر: نيويورك - د.ب.أ

كشفت شركة «كوداك» الأميركية، عن الكاميرا الرقمية Smile Classic Instant Print الجديدة، التي تنتمي لفئة الكاميرات الفورية.

وذكرت الشركة أن الكاميرا Smile Classic Instant Print مزودة بمستشعر بدقة وضوح 10 ميغابيكسل مع محدد منظر رقمي.

وأضافت أن طباعة الصور تتم بطريقة الطباعة الحرارية في غضون نحو 30 ثانية، فضلاً عن إمكانية تخزين الصور على بطاقة Micro SD.

وأشارت «كوداك» إلى أن سعر كاميرتها الجديدة Smile Classic Instant Print يبلغ 100 دولار.

يشار إلى أن «كوداك» أطلقت أخيراً الكاميرا الفورية Smile Instant Print، التي تتضمن منفذ Viewfinder مصنوعاً من شرائح LCD إضافة إلى إضاءة فلاش أوتوماتيكية وميقاتي بمعدل 10 ثوان فقط مع قابلية الحفظ على بطاقات الذاكرة الخارجية.