المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

إيقاف تشغيل ملفات «جافا»

تعمد بعض مواقع الـ«ويب» إلى استخدام حيل خبيثة تمكنها من استغلال حاسبات زائريها في تعدين العملات الرقمية المشفرة دون معرفتهم، لكن المستخدم يشعر بأن جهازه يعاني مشكلة، كارتفاع صوت أداة التهوية. وقد يتم إشراك المستخدم أيضاً من خلال بعض البرامج الخبيثة التي يتم إدخالها إلى أجهزته في صورة ملف «جافا» لا يمكن اكتشافه، فإذا كنت من مستخدمي متصفح «غوغل كروم»، وتأكدت أن ثمة موقعاً يعاني جهازك بعد زيارته من تلك المشكلات، فإنه يمكنك إيقاف تشغيل ملفات «جافا» التابعة لهذا الموقع باتباع ما يلي: افتح المتصفح وتوجه إلى الموقع الذي يراودك الشك بشأنه، ثم انتقل إلى شريط العناوين، وانقر أيقونة القفل الأسود، ومن ثم مرر داخل النافذة التي ستظهر حتى تصل إلى خيار «إعدادات الموقع» وانقر فوقه،ثم مرر داخل النافذة الجديدة حتى تصل إلى خيار javascript، لتجد أن الخيار الافتراضي للإعدادات هو allow، وهنا انقر فوق رأس القائمة التي ستظهر، ثم انقر زر «الحظر» block.

تغيير الصفحة الرئيسة في «سفاري»

كثيراً ما يعتاد المستخدم على أشياء معينة دون أن يفكر في تغييرها رغم إمكانية ذلك، ومن ذلك مثلاً «الصفحة الافتراضية الرئيسة» homepage في متصفح «سفاري» على أجهزة MacBook، لكن من السهل تغيير هذه الصفحة إلى أي صفحة أو موقع آخر يفضل المستخدم أن يراه عند فتح المتصفح، فإذا كنت من مستخدمي أجهزة MacBook Air وترغب في تغيير الصفحة الرئيسة لإصدار متصفح «سفاري 11.0.3» اتبع الآتي: افتح المتصفح وانقر فوق قائمة Safari ضمن شريط القوائم العلوي، ثم مرر داخل النافذة المنسدلة التي ستظهر أمامك حتى تصل إلى خيار «التفضيلات» Preferences وانقر فوقه، وبعد ذلك انقر فوق خيار «التفضيلات العامة» General وتجده في نهاية الجانب الأيسر من شريط القوائم العلوي داخل النافذة الجديدة، ومن ثم مرر داخل النافذة للأسفل حتى تصل إلى تبويب «الصفحة الرئيسة»، وعندها احذف عنوان الـ«ويب» URL الحالي الموجود داخل حقل الصفحة الرئيسة ثم ضع عنوان الـ«ويب» الجديد الذي ترغبه.