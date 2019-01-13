«لينوفو» تطلق وظيفة جديدة لحماية البيانات الشخصية

المصدر: بكين - د.ب.أ

أطلقت شركة «لينوفو» الصينية وظيفة «المساعدة الذكية» Smart Assist بجهاز الحاسب المحمول Yoga S940 والأجهزة الأخرى، وذلك لحماية المحتويات المعروضة على الشاشة والبيانات الشخصية من أعين المتطفلين.

وأوضحت الشركة أن الوظيفة الجديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، والكاميرات والميكروفونات المدمجة في أجهزة «لينوفو» المختلفة، حيث إنه مثلاً تصدر الحواسيب إنذاراً صامتاً، عندما يقف شخص خلف المستخدم وينظر إلى محتويات الشاشة، وإذا لم ينظر المستخدم نفسه لشاشة الحاسوب فترة طويلة نسبياً أو ابتعد على الجهاز، فإنه يتم إيقاف الشاشة تلقائياً.

وأضافت أنه علاوة على ذلك، يمكن مواءمة تطبيقات المساعد الرقمي المثبتة على الأجهزة، مثل «مايكروسوفت Cortana» أو «أمازون Alexa»، بحيث لا تستجيب إلا لصوت صاحب الجهاز فقط، كما يمكن حسب الرغبة إخفاء الخلفية عند إجراء مؤتمرات الفيديو.

وبينت «لينوفو» أن وظيفة المساعدة الذكية تقوم بحماية المستندات الخاصة من الوصول غير المصرح به، إضافة إلى توفير وظيفة الترجمة في الوقت الحقيقي، عند إجراء مؤتمرات الفيديو.