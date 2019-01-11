«لينوفو» تُطلق منبّهاً ذكياً

المصدر: بكين - د.ب.أ

أطلقت شركة «لينوفو» الصينية منبّهاً ذكياً مزوداً بالمساعد الرقمي «غوغل Assistant»، مشيرة إلى أن المنبه الجديد يبدو مثل منبه راديو حديث، إلا أنه يشتمل على الكثير من الوظائف المتطورة، ويعتمد على بيانات «غوغل» لعرض المعلومات وتشغيل الموسيقى وإظهار المعلومات الذكية أو مواعيد الاستيقاظ، التي تتم مواءمتها بمرونة حسب ظروف الطقس والأحوال المرورية.

وأوضحت الشركة أنه بمجرد نطق الأمر الصوتي «تصبح على خير» يقوم المنبه بإطفاء الإضاءة في الغرفة، وتشغيل موسيقى هادئة تساعد على النوم.

وأضافت أنه حتى لا تتسبب الشاشة في إزعاج المستخدم، فإن المنبه يقوم بمواءمة درجة سطوع الشاشة حسب إضاءة الغرفة، كما يتم تغيير نظام ألوان الشاشة تبعاً لذلك، لافتة إلى أن المنبه يوقظ المستخدم بلطف، حيث تتم زيادة درجة سطوع الشاشة تدريجياً بشكل يحاكي شروق الشمس.