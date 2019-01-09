اعتماد معيار جديد لشاشات OLED

المصدر: سان خوسيه - د.ب.أ

أعلنت جمعية معايير إلكترونيات الفيديو (VESA) عن اعتماد المعيار DisplayHDR True Black الجديد لأنواع معينة من الشاشات، مثل موديلات OLED و microLED، مشيرة إلى أن هذا المعيار يحتاج إلى متطلبات أعلى من معيار Display HDRالحالي.

وأوضحت الجمعية أن المعيار الجديد يتيح بشكل أساسي الحصول على لون أسود أكثر عمقاً بمقدار 100 مع تسريع زمن ارتفاع درجة السطوع بمقدار أربع مرات، مقارنة بمعيار DisplayHDR 1000 الحالي.

وأضافت أنه يمكن إيضاح هذه المزايا بالأرقام عن طريق عرض البيسكل الأسود بدرجة سطوع تبلغ (0.0005 قنديلة/‏‏‏م2)، لافتة إلى أنه على غرار معيار DisplayHDR، فهناك مستويات عدة لدرجة السطوع مع معيار DisplayHDR True Blackالجديد.

وبيّنت الجمعية أنه بالنسبة لمعيار (DisplayHDR 400 True Black) فإنه يجب أن تتوافر درجة سطوع (400 قنديلة/‏‏‏م2) على الأقل للمقطع الصغير من الشاشة.