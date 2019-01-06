5 ملايين استخدموا البوابة الرسمية لحكومة الإمارات خلال 2018

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

شهدت البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات، زيادة كبيرة في عدد مستخدميها، ووصل عدد مستخدمي البوابة خلال عام 2018 إلى ما يقارب خمسة ملايين مستخدم، محققة طفرة كبيرة مقارنة بعام 2017، حيث تضاعف عدد المستخدمين أكثر من ثلاث مرات. وبلغ عدد زيارات صفحات البوابة ما يقارب 7.5 ملايين زيارة، كما بلغ عدد مشاهدات صفحات البوابة أكثر من 12 مليون مشاهدة. وقد جاءت صفحة «الاستعلام عن التأشيرات ورسومها» في مقدمة الصفحات الأعلى مشاهدة، تلتها صفحة «ضريبة القيمة المضافة»، ثم صفحة «قوانين وأنظمة العمل».

وأشارت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، في بيان أمس، إلى أن مكانة البوابة تعزّزت على محركات البحث حتى باتت تظهر في مقدمة نتائج البحث بالنسبة للعديد من الكلمات المفتاحية التي يستخدمها المتعاملون في بحثهم عن معلومات وخدمات تقدمها حكومة الدولة، حيث أظهرت الإحصاءات أن 83% من المستخدمين يذهبون إلى البوابة عن طريق محركات البحث. كما أظهرت أن 37% تقريباً من مستخدمي البوابة يأتون إليها من خارج الدولة، ومعظمهم في الهند، والسعودية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، ومصر.

وفي ما يخص اهتمامات مستخدمي البوابة، تركزت المصطلحات التي بحثوا عنها على محرك البحث الداخلي للبوابة في نطاق التأشيرات والوظائف والضرائب، حيث تعددت المسميات التي بحثوا عنها ولكنها تركزت في هذا النطاق.

وقال مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، حمد عبيد المنصوري: «البوابة الرسمية لحكومة الدولة، تمثل واجهة الحضور الإلكتروني للإمارات في عالم الإنترنت، وهي تكرس مبدأ الحكومة الشاملة (whole of Government)، الذي أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عندما أطلق البوابة في مايو 2011. وبهذا العدد الكبير والمتزايد من زوار البوابة فإنها تسهم بقوة في تحقيق أهداف الهيئة، ولا سيما الهدف المتعلق بتعزيز أسلوب الحياة الإلكتروني في دولة الإمارات، كما أنها تساعد على زيادة الاستخدام للخدمات الإلكترونية انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة».

من جهته، قال نائب المدير العام لقطاع الحكومة الذكية، مدير إدارة التطوير المسؤولة عن البوابة، سالم الحوسني: «هدفنا أن تكون البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات، بمثابة الوجهة الأولى لكل من يبحث عن معلومات وخدمات تقدمها حكومة الدولة، سواء كان ذلك الشخص مواطناً أو مقيماً أو زائراً أو شخصاً يعيش بعيداً عن الإمارات ويرغب في معرفة ما يدور هنا. ولهذا فإن فريق تطوير البوابة لا يتوقف عن تحديثها بصفة يومية، مستعيناً بآراء الجمهور التي تشكل إضافة نوعية ومهمة».