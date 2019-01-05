«إل جي» تعتزم طرح سماعات «ساوند بار» جديدة

المصدر: سول ــ د.ب.أ

تعتزم شركة «إل جي» الكورية الجنوبية تقديم ثلاث سماعات «ساوند بار» جديدة خلال مشاركتها في فعاليات معرض الإلكترونيات CES 2019 في مدينة لوس أنجلوس الأميركية خلال الفترة من السابع إلى 11 يناير الجاري. وأوضحت الشركة أنها طورت سماعات «ساوند بار» جديدة بالتعاون مع شركة «ميريديان» Meridian للحصول على صوت فائق النقاء، لافتة إلى أن السماعات تدعم تقنية «دولبي أتموس».

ولم تفصح «إل جي» عن الاختلافات بين سماعات «ساوند بار» الجديدة، إلا أن الصور توضح أن سماعة SL10 الجديدة تتوافر لاسلكياً، بينما يتم تركيب السماعة SL9 على الحائط، وتأتي بتصميم مسطح لا يتجاوز 57 ملليمتر.

وتدعم سماعات «ساوند بار» الجديدة من «إل جي» تطبيق «مساعد غوغل الرقمي».