«هونور» تُطلق هاتفاً جديداً بكاميرا 48 ميغابيكسل

المصدر: بكين - د.ب.أ

أعلنت شركة «هونور» الصينية، أمس، عن إطلاق هاتفها الذكي Honor View 20 الجديد، بسعر يبدأ من 435 دولاراً، والذي يمتاز بكاميرا رئيسة تعمل بدقة وضوح 48 ميغابيكسل مع كاميرا أمامية بدقة 25 ميغابيكسل.

وأوضحت الشركة أن باقة التجهيزات التقنية للهاتف الجديد تشتمل على شاشة IPS قياس 6.4 بوصات بدقة وضوح 2310 x 1080 بيكسل، إضافة إلى معالج «هواوي Kirin 980» ثماني النوى، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة ستة أو ثمانية غيغابايت، أما سعة الذاكرة الداخلية فتبلغ 128 و256 غيغابايت.

وأضافت أن هاتف Honor View 20 الجديد يعتمد على نظام تشغيل «غوغل أندرويد 9.0»، ويدعم خاصية التعرف الى الوجه، فضلاً عن وجود مستشعر بصمة الأصابع على الجانب الخلفي للجهاز.

وتروج الشركة الصينية لهاتفها الذكي الجديد من خلال بطارية بسعة 4000 مللي أمبير/‏ساعة، مع دعم وظيفة الشحن السريع من «هواوي»، التي تتيح إمكانية إعادة شحن الهاتف بنسبة 55% خلال نصف ساعة فقط.