«هواوي» تُطلق هاتفاً جديداً من الفئة المتوسطة

المصدر: بكين - د.ب.أ

أعلنت شركة «هواوي» عن إطلاق هاتف ذكي جديد من الفئة المتوسطة، في الأسواق العالمية بدءاً من 10 يناير الجاري.

وأوضحت الشركة الصينية أن جهازها الجديد P Smart الذي يأتي دون حواف تقريباً، يتميز بشاشة قياس 6.21 بوصات بدقة وضوح 2340 x 1080 بيكسل، مشيرة إلى أنه تم تزويد الهاتف بكاميرا رئيسة مزدوجة دقتها 13 ميغابيكسل، مع دعم وظيفة الذكاء الاصطناعي أثناء التصوير الفوتوغرافي وتسجيل الفيديو.

وأضافت أنه يوجد مستشعر بصمة الأصابع على الجانب الخلفي للهاتف، الذي يوفر أيضاً وظيفة التعرف الى الوجه، ويأتي في جسم مصنوع من قطعة واحدة باللون الأسود أو الأزرق، لافتة إلى أن سُمك الجهاز P Smart يبلغ نحو 7.95 ملليمترات، ولا يزيد وزنه على 160 غراماً، ويأتي ببطارية سعة 3400 مللي أمبير/‏‏ ساعة.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للهاتف الذكي الجديد على معالج Kirin 710 من الفئة المتوسطة مع ذاكرة وصول عشوائي سعة ثلاثة غيغابايت وذاكرة داخلية سعة 64 غيغابايت، كما يمكن زيادة سعة الذاكرة حتى 512 غيغابايت من خلال بطاقة الذاكرة Micro SD الخارجية.