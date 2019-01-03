«بيكسل 3» الأفضل للتصوير في الوضع الليلي

المصدر: هامبورغ - د.ب.أ

أظهرت نتائج اختبار أجرته مجلة «كمبيوتر بيلد» الألمانية، أن هاتف «بيكسل 3» من شركة «غوغل» يوفر أفضل نتائج للتصوير في الوضع الليلي.

وأشارت إلى أن هذا الوضع في كاميرات الهواتف الذكية يساعد المصور على التقاط صور جيدة في ظل ظروف الإضاءة السيئة.

وأضافت المجلة أن هاتف «غوغل»، الذي تم طرحه في الأسواق أكتوبر الماضي، يمتاز بكثافة الألوان والصور الغنية بالتفاصيل، فيما جاء في المرتبة الثانية هاتف Mate 20 Pro من شركة «هواوي».

وشمل اختبار المجلة الألمانية ستة هواتف ذكية من الفئة الفاخرة، حيث حصل على تقييم «مقبول» كل من هاتف Axion 9 من شركة ZTE، وهاتف OnePlus 6T. ومن بين الأجهزة، التي شملها الاختبار، جهاز «سامسونغ غالكسي S9» وهاتف «آي فون XS»، اللذان لا يوجد بهما وضع ليلي محدد.