المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

استخدام «الممحاة» في Microsoft paint

يغفل كثيرون عن ميزات يتضمنها برنامج Microsoft paint ويتجهون إلى البرامج الأكثر تطوراً، لكنهم غالباً يملون استخدامها لتعقد إجراءاتها. وهناك بعض الحيل البسيطة التي يمكن للمستخدم من خلالها تعظيم الفوائد من البرنامج، ومن ذلك مثلاً استخدام أداة «الممحاة» كأداة لإحلال لون محل آخر، ويمكن إتمامها من خلال الخطوات الآتية:

- افتح الصورة التي ترغب في تحريرها بهذه الطريقة من خلال برنامج paint.

- توجه إلى قسم الألوان colors يمين شريط القوائم العلوي.

- حدّد اللون الذي ترغب في استبداله بالنقر فوق المربع رقم واحد (color 1)، ثم اختر اللون بالنقر فوقه من قائمة الألوان الموجودة جهة اليمين.

- انقر فوق المربع الثاني (color 2) لتحديده ثم توجه إلى قائمة الألوان على اليمين لتختار اللون الذي ترغب في إحلاله محل اللون الأول.

- انقر فوق أيقونة «الممحاة» eraser الموجودة في الجانب الأيسر أعلى الشاشة، ومررها داخل المكان الذي ترغب في تغيير لونه مع تثبيت إصبعك فوق زر الفأرة الأيمن.