صندوق الوطن: تطوير مهارات 150 طالباً في الذكاء الاصطناعي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

اختتم صندوق الوطن، فعاليات المرحلة الثانية من برنامج «المبرمج الإماراتي»، والتي أقيمت في إمارتي عجمان والعين، بمشاركة 150 طالباً وطالبة تعرفوا خلالها إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وأنظمة الروبوتات، وتمكنوا من تطوير مهاراتهم وقدراتهم في مجال الترميز والتشفير.

وسيكون بإمكان المتفوقين في المرحلة الثانية الانتقال إلى المرحلة الثالثة والأخيرة التي ستعقد بنهاية عام 2019، حيث ستركز على مهارات الترميز المتقدمة، وذلك بهدف تمكين المشاركين من المهارات المتقدمة في علوم الكمبيوتر.

ويهدف برنامج «المبرمج الإماراتي» الذي يُقام بالتعاون مع شركة «دارك ماتر» إلى إعداد جيل من المبرمجين الإماراتيين المتمكنين من لغة البرمجة وتطبيقاتها، وذلك من خلال توفير بيئة ملائمة ومحفزة لطلاب وطالبات المدارس في مختلف أنحاء الدولة، تمكنهم من اكتساب مهارات تكنولوجية متقدمة عبر مراحل شاملة ومتكاملة، من شأنها المساهمة في تعزيز جاهزيتهم للتعامل مع متغيرات سوق العمل في المستقبل.

وقال مدير عام صندوق الوطن، محمد تاج الدين القاضي: «يأتي اختتام المرحلة الثانية من البرنامج لتضاف إلى الإنجازات التي حققها في تمكين الناشئة وأجيال المستقبل من لغة البرمجة والعلوم المتقدمة التي تمكنهم من إتقان مهارات المستقبل، وتجعلهم جاهزين للتعامل مع متطلباته ومتغيراته، ليكونوا مشاركين فاعلين ولبنة أساسية في مسيرة بناء اقتصاد معرفي متوازن ومستدام للأجيال القادمة، نضمن من خلاله التفوق ومواصلة التقدم لدولتنا لتكون الأفضل على مستوى العالم في جميع المجالات». وأضاف: «نستهدف الوصول إلى أكثر من 1500 طالب وطالبة جدد من جميع أنحاء الدولة، كما سنسعى أيضاً إلى استكشاف المزيد من الموهوبين في مجالات الذكاء الاصطناعي لضمان مواصلة تنمية المواهب».