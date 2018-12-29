«ستيل سيريز» تطلق سماعة رأس تتوافق مع جهاز «نينتندو سويتش»

المصدر: كوبنهاغن ـ د.ب.أ

أعلنت شركة «ستيل سيريز» SteelSeries الدنماركية عن إطلاق سماعة الرأس Arctis 3 Bluetooth الجديدة.

وأوضحت الشركة أن سماعة الرأس الجديدة تتوافق مع جهاز الألعاب «نينتندو سويتش»، وتوفر للمستخدم راحة كبيرة أثناء الاستعمال.

وتروج «ستيل سيريز» لسماعة الرأس الجديدة، باعتبارها أول سماعة يمكن توصيلها عبر مقبس 3.5 ملليمترات، وتقنية «بلوتوث»، كما تم تصميم نظام الكبل في السماعة الجديدة بصورة أبسط مقارنة بالموديل السابق.

وتمتاز سماعة الرأس الجديدة بصوت فائق النقاء من خلال الاعتماد على مشغل قياس 40 ملليمتراً، كما يتوافر ميكروفون قابل للخلع من أجل الاتصال بوضوح مع اللاعبين الآخرين في المواقف الصعبة.

وأعلنت الشركة الدنماركية أن فترة تشغيل البطارية تمتد إلى 28 ساعة، فيما تتوافر السماعة بسعر يبلغ 130 يورو (نحو 547 درهماً).