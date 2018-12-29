«دويتشه تليكوم» تمدد 60 ألف كيلومتر من الألياف الضوئية في 2018

المصدر: بون ــ د.ب.أ

أعلنت شركة «دويتشه تليكوم» الألمانية للاتصالات، أنها مددت نحو 60 ألف كيلومتر من الألياف الضوئية في عام 2018، بزيادة نسبتها 50% مقارنة بما حققته خلال العام الماضي.

وذكرت الشركة أن إجمالي طول شبكتها من الألياف الضوئية في الوقت الحالي وصل إلى نحو 500 ألف كيلومتر.

وسرعت شركة الاتصالات الألمانية خدماتها لنحو 8.8 ملايين أسرة، كما تستطيع 26 مليون أسرة في الوقت الحالي الوصول إلى سرعات تصفح للانترنت بقدرة 100 ميغابايت في الثانية، أو أكثر.

وكشفت «دويتشه تليكوم» أنها ثبتت 23 ألف كابينة جديدة في الشوارع خلال الشهور الـ12 الماضية، وجهزتها بوسائط تكنولوجية حديثة، مع توصيلها بالشبكة عبر الألياف الضوئية، ليرتفع عددد كبائن الشوارع الخاصة بشبكة «دويتشه تليكوم» حالياً إلى 177 ألفاً و600 كابينة.

وذكرت الشركة أنها أقامت أكثر من 1000 محطة تقوية لشبكات الهاتف المحمول العام الجاري، ليرتفع إجمالي عدد محطات التقوية الخاصة بها إلى 27 ألف محطة.

وتغطي شبكة «دويتشه تليكوم» لخدمات المحمول 99.8% من الشعب الألماني، و97.6% من المناطق.