35 شركة تقنية ناشئة تدخل الـ «يونيكورن» بقيمة 82.29 مليار دولار في 2018

المصدر: القاهرة ــ الإمارات اليوم

صدرت أخيراً قائمة الحصاد السنوي لأداء أفضل الشركات الناشئة في قطاع تقنية المعلومات خلال عام 2018، التي استطاعت دخول ما يعرف بنادي الـ«يونيكورن»، بعدما حققت كل منها قيمة سوقية بلغت أو كسرت حاجز المليار دولار.

وضمت القائمة التي أصدرتها مؤسسة «بيتش بوك» المتخصصة في مجال الاستثمار المخاطر 35 شركة، قدمت أفكاراً إبداعية مبتكرة في مختلف التخصصات التقنية، وبلغت قيمتها السوقية الإجمالية 82.29 مليار دولار.

يشار إلى أن مصطلح الـ«يونيكورن» في مجال الأعمال يطلق على الشركات التي تحقق نمواً متسارعاً خلال فترة وجيزة، تجعل قيمتها السوقية تجاوز المليار دولار. وفي ما يلي الشركات الـ35 الناشئة وفقاً لقائمة «بيتش بوك»:

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