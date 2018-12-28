سماعة رأس لاسلكية جديدة للرياضيين

المصدر: استوكهولم - د.ب.أ

أعلنت شركة «أوربانيستا» السويدية، أمس، عن إطلاق سماعة الرأس Chicago اللاسلكية الجديدة، التي خصصتها للرياضيين.

وذكرت الشركة أن سماعة الرأس الجديدة توفر للمستخدم صوتاً فائق النقاء مع تصميم أنيق، موضحة أن السماعة تدعم تقنية «بلوتوث 4.1»، وتعمل في مجال تردد من 20 هرتز إلى 20 كيلوهرتز، كما أنها تمتاز بمقاومة رذاذ الماء وفقاً لفئة IPX4.

وأضافت «أوربانيستا» أنه يمكن للمستخدم التحكم في صوت الموسيقى أو المكالمات الهاتفية أثناء ممارسة التمارين الرياضية عن طريق الأزرار المدمجة بالسماعة الجديدة، مشيرة إلى أن سماعة Chicago تمتاز أيضاً بوجود مغناطيس في أطرافها، وبالتالي يمكن ارتداؤها حول الرقبة في حال عدم استعمالها.