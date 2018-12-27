«شاومي» تطلق حاسوباً محمولاً بسعر أقل من «ماك بوك 12»

المصدر: بكين - د.ب.أ

أعلنت شركة «شاومي» الصينية، أمس، عن إطلاق جهاز حاسوب محمول جديد بسعر 580 دولاراً، مشيرة إلى أن جهاز Mi Notebook Air يأتي بشاشة قياس 12.5 بوصة، ويعتبر من البدائل المنخفضة الكلفة لجهاز «أبل ماك بوك 12».

وأضافت «شاومي» أن جهاز «اللاب توب» الجديد يتضمن شاشة تعمل بدقة 1080 بيكسل، ويبلغ عرض حوافها 5.71 مليمترات، لافتة إلى أنه تم تزويد الجهاز بمعالج «إنتل Core i5-7Y54»، الذي يعتبر بمثابة الإصدار الجديد من المعالج «إنتل Core M3-7Y30». وبينت أن جهاز Mi Notebook Air يشتمل على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 غيغابايت، مع أقراص الحالة الساكنة SSD بسعة 256 غيغابايت، الأمر الذي يزيد الأداء بدرجة كبيرة في الاستخدامات اليومية. وأوضحت الشركة الصينية أن سُمك الجهاز الجديد لا يزيد على 12.9 مليمتراً، ولا يتعدى وزنه 1.07 كيلوغرام. كما أعلنت أن فترة تشغيل البطارية تمتد إلى 11.5 ساعة.