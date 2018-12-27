«إل جي» تكشف عن «بروجيكتور» للمسافات القريبة

المصدر: سيؤول - د.ب.أ

تعتزم شركة «إل جي» الكشف عن «بروجيكتور 4K» جديد من فئة الموديلات التي تعرض المحتويات من مسافة قريبة للغاية، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات معرض CES للإلكترونيات، في الفترة بين الثامن و11 يناير المقبل.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أنه يمكن نصب جهاز «البروجيكتور HU85L» الجديد على مسافة خمسة سنتيمترات، للحصول على صورة بقطر 90 بوصة، وعندما تزيد المسافة بين «البروجيكتور» والحائط إلى 18 سنتيمتراً، فإن قطر الصورة يصل إلى 120 بوصة، وهو ما يساعد المستخدم على الاستمتاع بتجربة مشاهدة سينمائية في المنزل.

وأشارت الشركة إلى أن الجهاز الجديد يمكنه عرض الصورة بدقة 4K، وبالتالي فإنه يمكن الاستمتاع بصورة أكثر وضوحاً من أجهزة «البروجيكتور»، التي تعمل بتقنية الدقة الفائقة الكاملة Full HD.