الوصول لصفحات الـ«ويب» دون اتصال

أحياناً يرغب المستخدم في قراءة بعض المقالات المهمة على الـ«ويب» غير أن الوقت لا يناسبه، وعندما يفكر في تأجيل قراءتها إلى وقت لاحق، يخشى أن يجد نفسه في مكان لا يتوافر به اتصال بالإنترنت. غير أن شركة «غوغل» حاولت حل هذه المشكلة لمستخدمي أجهزة «أندرويد»، بحيث يستطيع المستخدم الاحتفاظ بأي صفحة «ويب» وقراءتها لاحقاً حتى لو لم يتوافر له اتصال بـ«الويب»، بشرط أن يتم ذلك باستخدام متصفح «كروم». فإذا كنت من مستخدمي «كروم»، فإنه يمكنك حفظ صفحات الـ«ويب» عبر المتصفح باتباع الآتي: افتح المتصفح وتوجه إلى الصفحة التي ترغب في حفظها للاطلاع عليها لاحقاً، ثم انقر أيقونة التنقل الرئيسة في المتصفح، والتي تبدو في شكل ثلاث نقاط رأسية أعلى يمين الشاشة، ومن ثم انقر أيقونة «التنزيل» download وتبدو في شكل سهم يشير للأسفل في أعلى النافذة الجديدة. وللاطلاع على الصفحة التي حفظتها، انقر أيقونة التنقل الرئيسة في التطبيق ثم فوق خيار «التنزيلات» downloads في النافذة التي ستظهر.

نقل الصور من كاميرا «آي فون» إلى «ماك» مباشرة

أتاح نظام Mac OS Mojave الجديد للمستخدم أن يصور من هاتف «آي فون» المحدث على الإصدار الأخير «آي أو إس 12» لتظهر الصور مباشرة في حاسوب «ماك»، إذ يمكن تجربة الميزة الجديدة على سطح المكتب أو في أي ملف آخر أو في أي برنامج داعم للميزة. وتعد تلك الميزة متفردة وتوفر الوقت بدلاً من النقل الاعتيادي للصور، خصوصاً إذا كان المستخدم يغطي حدثاً ما. ولتفعيل الميزة الجديدة اتبع الخطوات التالية: تأكد من تزامن هاتفك الـ«آي فون» مع حاسوبك الـ«ماك» عبر حزمة «آي كلاود». وسواء كنت على سطح المكتب في الحاسوب أو في أي برنامج آخر يدعم تلك الميزة، انقر على زر الفأرة الأيمن واختر Import from iPhone ثم اضغط على Take Photo لتظهر رسالة جديدة في حاسوبك تقول: «استخدم هاتفك لالتقاط صورة»، وعندها ستتحول شاشة «آي فون» بشكل تلقائي إلى وضعية التصوير، وبعد ذلك التقط الصورة ثم اضغط على Use Photo، وأخيراً ستظهر الصورة الملتقطة في حاسوبك مباشرة.