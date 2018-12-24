«وان بلس» تكشف عن أسرع تقنية شحن للهواتف الذكية

المصدر: بكين - د.ب.أ

بالتزامن مع إطلاق شركة «وان بلس» هاتفها الذكيOnePlus 6T McLaren Edition الفاخر، كشفت الشركة الصينية، تقنية Warp Charge 30التي تعد أسرع تقنية شحن للهواتف الذكية حتى الآن.

وأوضحت «وان بلس» أن مصطلح Warp مستمد من أفلام الخيال العلمي والرحلات، التي يتم قياسها بسرعة Warp، وهي أسرع من الضوء، مبينة أن الرقم 30 يشير إلى قدرة الشحن 30 واط، التي يتم بها شحن الهاتف الذكي OnePlus 6T McLaren Edition الفاخر، وبالتالي يتم شحن هاتف «وان بلس» للاستعمال طوال اليوم خلال 20 دقيقة فقط.

وأضافت أنه على العكس من حلول الشحن السريع الأخرى فإن «وان بلس» تقوم بنقل الجزء الأكبر من إدارة الطاقة وتبديد الحرارة إلى محول Warp Charge 30، وبالتالي فإن الهاتف الذكي يتعرض للسخونة بدرجة أقل، كما أن سرعة الشحن أثناء تشغيل الألعاب أو التطبيقات فائقة الأداء تكون عالية جداً مقارنة بحلول الشحن الأخرى.

وذكرت الشركة الصينية أن الأداء الفائق لوحدة التيار الكهربائي Warp Charge 30تتدفق في خلية واحدة، ولتجنب مشكلات السخونة المفرطة عدلت «وان بلس» آلية الأمان في بطارية الهاتفOnePlus 6T McLaren Edition، مع ترقية المكونات الخاصة بحماية البطارية.