«فيليبس» تُطلق شاشة للأغراض المكتبية

المصدر: أمستردام - د.ب.أ

أعلنت شركة «فيليبس»، أمس، عن إطلاق شاشتها 241B8QJEB الجديدة قياس 23.8 بوصة للأغراض المكتبية،

مشيرة إلى أنه من المقرر إطلاق الشاشة في يناير المقبل بسعر 180 يورو تقريباً.

وأوضحت الشركة الهولندية أن الشاشة الجديدة تتميز بالعديد من منافذ التوصيل المتنوعة، وتدعم تقنية الدقة الفائقة الكاملة Full HD، لافتة إلى أنه تم تطوير الشاشة الجديدة للمستخدمين، الذين يقضون ساعات طويلة أمام شاشات الحواسيب.

وأضافت أن الشاشة تعمل بدقة 1920 x 1080 بيكسل، وتمتاز بوظيفة الصورة الذكية SmartImage، التي تعمل على تحسين عرض محتويات الصورة المختلفة، سواء كانت أفلاماً أو صوراً أو ألعاباً، كما أنها تشتمل على وظيفة Low Blue و Flicker Free، فيما يعمل وضع EasyRead على تعزيز الراحة أثناء قراءة النصوص.