المصدر: الامارات اليوم

مكالمات الفيديو الجماعية عبر FaceTime

إذا كنت من مستخدمي تطبيق FaceTime عبر «آي فون 6 إس» والإصدارات الأحدث، فإنه يمكنك إجراء مكالمة فيديو جماعية عبر تحديث نظام التشغيل أولاً إلى الإصدار «آي أو إس 12.1»، وذلك عن طريق فتح «الإعدادات»، والانتقال إلى «الإعدادات العامة»، ثم اختيار «تحديث النظام».

افتح التطبيق، ثم انقر فوق أيقونة «الجمع» الموجودة أعلى يمين الشاشة. وستظهر أمامك نافذة جديدة، وهنا أدخل الاسم، أو الهاتف، أو العنوان البريدي الخاص بمن ترغب في الاتصال به داخل حقل النص الموجود بجوار كلمة to. وإذا ظهر اسم الشخص باللون الأزرق، فإن ذلك يعني أنه نشط على التطبيق، انقر بعد ذلك فوق الاسم، ثم فوق الفراغ المجاور له، وكرر العملية.

وبمجرد الانتهاء من إضافة كل الأشخاص، انقر فوق زر «مكالمات الفيديو» Video أو «المكالمات الصوتية» Audio ليبدأ الاتصال.

أخيراً، انقر فوق زر التأثيرات في نهاية الشاشة، للحصول على الرموز التعبيرية أو الوصول إلى الفلاتر.

حذف الملفات المؤقتة في «آي فون 8 بلس»

يلاحظ المستخدم أحياناً تباطؤاً في أداء أجهزة الهاتف أو الأجهزة اللوحية، ويعود ذلك في الغالب إلى تراكم الملفات المؤقتة في الذاكرة العشوائية للجهاز، خصوصاً مع جلسات التصفح الممتدة، والانغماس في مشاهدة الأفلام الطويلة وممارسة ألعاب الفيديو، ما يجعل أداء الهاتف مرتبكاً، لذلك فإن الحل الأمثل هو التخلص من هذه الملفات المؤقتة أولاً بأول. وفي هواتف «آي فون 8 بلس» أو الإصدارات السابقة عليه، فإنه يمكنك التخلص من الملفات عبر اتباع هذه الخطوات البسيطة لإعادة الذاكرة المؤقتة إلى سابق أدائها، وإعادة الهاتف إلى الأداء السلس مجدداً:

أولاً: انقر مع التثبيت فوق زر السُبات والعودة للعمل sleep/‏‏wake في الجانب الأيمن للجهاز.

ثانياً: لا ترفع إصبعك عن الزر حتى يظهر أمامك على شاشة الجهاز خيار: «اسحب لإيقاف التشغيل»slide to power off.

ثالثاً: انقر مع التثبيت فوق زر الصفحة الرئيسة Home button لنحو خمس ثوان، حتى تنتقل إلى شاشة الهاتف الرئيسة Home screen.