80 % من شركات التقنية تستخدم «العربية» لدعم محتوى «تويتر»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

كشفت وحدة الدراسات التحليلية لدى وكالة W7Worldwide السعودية للاستشارات الاستراتيجية والإعلامية في تقرير لها، أن 80% من الشركات التقنية العالمية تستخدم اللغة العربية لدعم محتوى حسابها على موقع التدوين المصغر «تويتر»، وهو ما اعتبر مؤشراً تفاؤلياً من قبل القائمين على التقرير الاستشاري، في حين تستهدف 37.5% من تلك الشركات السوق السعودية بشكل مباشر.

ويتزامن إصدار التقرير الاستشاري مع اليوم العالمي للغة العربية، للاحتفاء بها في 18 ديسمبر من كل عام، بموجب قرار صادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1973.

وحدد الفريق الاستشاري 10 حسابات تابعة لأكبر الشركات التقنية العالمية، وذلك وفقاً لقائمة مجلة «فوربس» الأميركية، الصادرة في يونيو 2018، بناءً على قيمتها السوقية الفعلية، وهي:«أبل»، و«سامسونغ»، و«مايكروسوفت»، و«غوغل»، و«آي بي إم»، و«إنتل»، و«سيسكو»، و«أوراكل»، و«إتش بي»، و«فوكسكون».

وأظهرت النتائج استخدام ثماني شركات من أصل 10 شركات اللغة العربية في حسابها على «تويتر» عند استهدافها لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا.

وخرج فريق التقرير الاستشاري بمؤشرات تفاؤلية حيال تزايد اهتمام الشركات التقنية العالمية، محل الدراسة، بمحتوى اللغة العربية، فعلى مستوى تكرار استخدام اللغات الحية في تدويناتها، جاءت «العربية» ثانية بنسبة 21% متقدمة على العديد من اللغات الأخرى، فيما حصلت اللغة الإنجليزية على المرتبة الأولى بنسبة 27%، واللغة الإسبانية ثالثة بنسبة 16%.

وحلت اللغتان الفرنسية والألمانية في المرتبة الرابعة بنسبة 11% لكل منهما، فيما تساوت اللغات: الإيطالية، والتركية، والروسية، والنرويجية، والأوكرانية بنسبة 3% لكل منها.