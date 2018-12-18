«أبل» تتيح البحث بكلمات الأغنية في «خدمة الموسيقى»

المصدر: كوبرتينو - د.ب.أ

أعلنت شركة «أبل» الأميركية، أمس، عن إطلاق وظيفة البحث عن الأغنية بواسطة كلمات الأغنية في «خدمة الموسيقى» Apple Music.

وأوضحت الشركة أن الوظيفة الجديدة تُعد استكمالاً لوظيفة البحث بواسطة اسم المغني أو اسم الأغنية، لافتة إلى أن سعر الاشتراك الشهري يبلغ حالياً 9.99 دولارات.

وأكدت «أبل» أن خدمة الموسيقى متاحة على كل الأجهزة المزودة بنظام التشغيل «آي أو إس» وعلى حواسيب «ويندوز» و«ماك» عبر برنامج «آي تيونز»، مشيرة إلى أنه يوجد تطبيق لأجهزة «أندرويد».

وكانت الشركة الأميركية كشفت أخيراً، أنها تستعد لإتاحة «خدمة الموسيقى» التابعة لها لأجهزة المكبرات الصوتية «إيكو» الخاصة بشركة «أمازون» بحلول يوم أمس، وهو المعاد الرسمى لذلك، إلا أن «أبل» بدأت بالفعل وقبل الموعد المحدد بتوفير الخدمة للمستخدمين.