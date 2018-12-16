المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

فتح قوائم «جداول غوغل» بلوحة المفاتيح

تساعد اختصارات لوحة المفاتيح على إنجاز الكثير من المهام بسهولة وسرعة. كما تساعد عندما تتعطل فأرة الحاسب أو تختفي. وتصبح فائدتها أكبر عند استخدام البرامج المكتبية التي تتخذ من الويب قاعدة لها، كتطبيقات مستندات و«جداول غوغل» وغيرها. وبإمكانك إنجاز العديد من المهام في التطبيق باتباع هذه الخطوات:

- لفتح قوائم السياق Context Menu، يمكنك النقر فوق هذه الأزرار الثلاثة معاً:

(Ctrl+ Shift+).

- لفتح القائمة الخاصة بكل جدول (Sheet Menu)، يمكنك النقر فوق هذه المجموعة من الأزرار معاً:

(Alt + Shift + S).

- إذا رغبت في فتح قائمة تسهيل الوصول (Accessibility Menu) وكنت تستخدم تطبيق «جداول غوغل» من خلال متصفح «كروم»، يمكنك النقر فوق هذين المفتاحين: (Alt+A).

- أما إذا كنت تستخدم أية متصفحات أخرى بخلاف متصفح «كروم»، ورغبت في فتح قائمة تسهيل الوصول، يمكنك النقر فوق هذه المفاتيح الثلاثة معاً: (Alt+Shift+A).