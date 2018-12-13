«وان بلس» تطلق هاتفاً فاخراً بالتعاون مع «ماكلارين»

المصدر: بكين - د.ب.أ

أعلنت شركة «وان بلس» الصينية أنها ستطرح هاتفها الذكي OnePlus 6T McLaren Edition الفاخر، في الأسواق العالمية بدءاً من اليوم بسعر 700 دولار.

وأفادت الشركة بأن الجهاز الجديد الذي تم تطويره بالتعاون مع شركة «ماكلارين» البريطانية، يأتي بغطاء خلفي مصنوع من ألياف الكربون بمظهر «ماكلارين فورميلا 1».

وذكرت أن هاتف OnePlus 6T McLaren Edition الجديد يتميز بتقنية الشحن السريع Warp Charge 30، حيث يمكن شحن البطارية بنسبة 50% في غضون 20 دقيقة. وأضافت الشركة أن هذه النسخة الحصرية من الهاتف تتميز برسومات متحركة وخلفيات وأيقونات وموضوعات مستوحاة من موديلات «ماكلارين».

وبينت «وان بلس» أن باقة التجهيزات التقنية للهاتف تشتمل على ذاكرة وصول عشوائي سعة 10 غيغابايت.