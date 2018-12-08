«بينكيو» تُطلق شاشة جديدة للأعمال المكتبية

المصدر: تايبيه - د.ب.أ

أطلقت شركة «بينكيو» التايوانية شاشتها BL2480T الجديدة للأعمال المكتبية، التي تمتاز بتقنية الدقة الفائقة الكاملة، وبتنسيق 16:9.

وتروج «بينكيو» للشاشة BL2480T الجديدة من خلال إمكانية ضبطها من حيث الارتفاع وزاوية الميل أفقياً ورأسياً، وفقاً لوضع الجلوس. وبفضل الحواف النحيفة للشاشة الجديدة، فإنه يمكن استعمالها في منصات العمل متعددة الشاشات.

وتزخر شاشة «بينكيو» الجديدة بالعديد من التقنيات المتطورة، مثل وظيفة خفض نسبة الضوء الأزرق، وإمكانية مواءمة درجة السطوع تلقائياً تبعاً للإضاءة المحيطة.

كما توفر الشاشة إمكانية ضبط درجات اللون الأحمر والأخضر، وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على اثنتين من السماعات بقدرة واط واحد، ومنفذ HDMI 1.4 ومنفذ VGA ومنفذ DisplayPort، ومنفذ توصيل سماعة الرأس.