وحدة تخزين شبكية تعتمد على معالج دون مروحة

المصدر: تايبيه - د.ب.أ

أعلنت شركة QNAP التايوانية عن طرح وحدة التخزين الشبكية HS-453DX، التي تعتمد على معالج من دون مروحة.

وأوضحت QNAP أن وحدة التخزين الجديدة تعتبر بمثابة ذاكرة ذات تجهيزات تقنية قوية؛ حيث إنها تضم معالج «إنتل Celeron J4105» مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تصل إلى ثمانية غيغابايت، ويتم توصيلها بالشبكة المنزلية عن طريق منفذ Ethernet.

وأضافت أن وحدة التخزين الشبكية تُتيح تركيب اثنين من الأقراص الصلبة 3.5 بوصات أو ما يصل إلى اثنين من أقراص الحالة الساكنة M.2-SSD، مشيرة إلى أنه بفضل توافر اثنين من منافذ HDMI فإنه يمكن نقل البيانات من وحدة التخزين الشبكية إلى شاشة الحاسوب مباشرة، فضلاً عن توافر منافذ للسماعة والميكروفون. كما يمكن للمستخدم توصيل أقراص صلبة خارجية بوحدة التخزين الشبكية عن طريق خمسة منافذ USB، منها منفذ من النوع C.