المصدر: الامارات اليوم

إيقاف الإكمال التلقائي لجهات اتصال «جيميل»

يسمح بريد «جيميل» بإضافة أي شخص يقوم صاحب البريد بمراسلته إلى قائمة جهات الاتصال تلقائياً. لكن مع وجود عدد كبير من جهات الاتصال يصبح الاستكمال التلقائي للأسماء أمراً مزعجاً. فإذا رغبت في إيقاف تفعيل تلك الميزة، اتبع الخطوات التالية: سجل الدخول إلى حسابك عبر «جيميل» وتوجه إلى أعلى يمين الصفحة إذا كنت تستخدم الواجهة العربية، ثم انقر زر الترس الرمادي، ومن ثم مرر داخل النافذة المنسدلة حتى تصل إلى تبويب «الإعدادات» Settings وانقر فوقه، وبعدها مرر داخل النافذة الجديدة حتى تصل إلى قسم «إنشاء جهات الاتصال والاستكمال التلقائي للبيانات» Create contacts for auto-complete، ثم انتقل إلى الخيار الثاني في القسم، وانقر داخل الدائرة المجاور لعبارة «سأضيف جهات الاتصال بنفسي» I’ll add contacts myself، وعندها توجه إلى نهاية الشاشة وانقر فوق خيار «حفظ التغييرات» Save changes، وبموجب ذلك سيقوم البريد بالاستكمال التلقائي لبيانات جهات الاتصال التي أضفتها بنفسك يدوياً فقط.

التسوّق المباشر من المتاجر على «إنستغرام»

أضافت شبكة «إنستغرام» ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بالتسوق مباشرة من العلامات التجارية التي يتابعون حساباتها على الشبكة، فإذا كنت من مستخدمي «إنستغرام»، يمكنك التسوق عبر الشبكة كما يلي:

إذا كنت ستقوم بعملية التسوق من خلال قائمة «الموجز والقصص» Feed and Stories انقر الأيقونة التي تحمل شكل حقيبة داخل المنشور أو ضمن القصة التي تعرضها العلامة التجارية التي تتابعها، ثم انقر فوق المنشور مجدداً لتتعرف الى اسم المنتج وسعره. وانقر مرة أخرى لتشاهد مواصفات المنتج وزيارة موقع العلامة التجارية على الويب وشراء المنتج منه.

أما إذا كنت ستقوم بعملية الشراء من خلال قسم «البحث والاستكشاف» Search and Explore، انقر الأيقونة التي تبدو في شكل عدسة مكبرة أعلى الشاشة، وابحث عن خيار «التسوق» Shopping وانقر فوقه، وبعد ذلك انقر فوق أي منشور يحتوي على أيقونة الحقيبة للشراء من العلامات التجارية التي لا تتابعها.