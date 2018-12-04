«بيلكين» تُطلق محوّلاً جديداً

المصدر: لوس أنجلوس - د.ب.أ

أعلنت شركة «بيلكين» الأميركية أمس عن إطلاق محول USB-C إلى HDMI جديد، لتلبية متطلبات عشاق الألعاب ومشاهدة الأفلام وخبراء تحرير الفيديو.

وأوضحت الشركة أن المحول الجديد يعد بمثابة أداة عملية لنقل «الميديا» بسلاسة من أجهزة الـ«لاب توب» USB C إلى أجهزة التلفاز HD أو شاشات 4K أو الشاشات المزودة بمنفذ HDMI، لكن يشترط توافر «لاب توب» بمنفذ USB-C مع دعم منفذ DisplayPort أو

3 Thunderbolt.

وأضافت «بيلكين» أن المحول الجديد يدعم المحتويات بدقة 4K (4096 x 2160 بيكسل) مع 60 هرتز، وبالتالي يمكن للمستخدم الاستمتاع بصورة واضحة تماماً دون تشويش.

وأشارت إلى أن المحول، الذي يبلغ سعره نحو 50 دولاراً، يمتاز بدعم تقنية 2.2 HDCP الخاصة ببث «آي تيونز» أو Netflix وكذلك منفذ 2.0 HDMI.