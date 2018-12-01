«سامسونغ» تعتزم إلغاء أسهم بقيمة 4.4 مليارات دولار

المصدر: سيؤول - د.ب.أ

أعلنت شركة «سامسونغ» الكورية الجنوبية للإلكترونيات أمس، أنها تعتزم إلغاء أسهم بقيمة 4.88 تريليونات وون بما يوازي 4.4 مليارات دولار، وهو ما يصبّ في صالح حملة الأسهم. وقررت الشركة إلغاء 449.54 مليون وحدة من الأسهم العادية، علاوة على 80.74 وحدة من الأسهم الممتازة. وتمثل هذه الكمية 7% من الأسهم العادية و9% من الأسهم الممتازة.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار الشركة في أبريل عام 2017 بإلغاء 899 مليوناً من الأسهم العادية، و161 مليوناً من الأسهم الممتازة. وألغت «سامسونغ» بالفعل نصف هذه الكمية من الأسهم في مايو من العام الماضي. وذكرت «سامسونغ» أنها ستستكمل عملية إلغاء الأسهم بحلول الرابع من ديسمبر الجاري. وقالت إن هذه الخطوة ستعود بالفائدة على حملة الأسهم عن طريق زيادة قيمة الأسهم، سواء العادية أو الممتازة التي مازالت مطروحة في الأسواق.