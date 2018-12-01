قرصنة بيانات 500 مليون شخص من نزلاء «فنادق ماريوت»

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

أعلنت مجموعة «فنادق ماريوت»، أمس، أن عملية قرصنة واسعة لقاعدة بيانات، قد تكون طالت معلومات عن نحو 500 مليون شخص من نزلائها، موضحة أن تحقيقاً داخلياً كشف عن عملية «دخول غير مصرّح بها» إلى الأنظمة منذ عام 2014.

وأوضحت المجموعة، في بيان، أنها تلقت إشارة في 8 سبتمبر الماضي، تتعلق بمحاولة الدخول إلى نظام الحجوزات في الولايات المتحدة «شبكة ستاروود». وكشف التحقيق أن «طرفاً غير مصرّح له، قام بتشفير معلومات ونسخها وحاول سحبها». وأعلنت المجموعة أنها لاتزال تعمل على تحديد المعلومات التي تم نسخها.

وكشفت عن أن معلومات نحو 327 مليوناً من أصل 500 مليون من النزلاء، الواردين ضمن قاعدة البيانات المقرصنة، تضم أسماءهم وعناوينهم البريدية والإلكترونية وأرقام هواتفهم وجوازات سفرهم وتواريخ ميلادهم وجنسهم، ومعلومات حول حسابهم على «شبكة ستاروود»، التي أطلقتها، أخيراً، مجموعة البطاقات المصرفية «أميركان إكسبرس» المخصصة للمسافرين بانتظام. أما بالنسبة للباقين فإن المعلومات تقتصر على الاسم، وفي بعض الأحيان على العنوانين البريدي والإلكتروني.

وبدأت المجموعة إبلاغ الأشخاص، الذين ترد أسماؤهم في قاعدة البيانات المقرصنة بواسطة رسائل إلكترونية، اعتباراً من أمس.