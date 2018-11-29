شركة تايوانية تكشف عن لوحة مفاتيح وفأرة لألعاب الفيديو

المصدر: تايبيه - د.ب.أ

كشفت شركة Adata التايوانية عن لوحة مفاتيح وفأرة جديدتين، تهدفان إلى تلبية متطلبات عشاق ألعاب الفيديو.

وأوضحت الشركة أن لوحة المفاتيح XPG Infarex K10 الميكانيكية الجديدة تمتاز بعمر افتراضي طويل (أكثر من 10 ملايين نقرة)، كما أنها مزودة بإضاءة RGB، فضلاً عن توافر تسعة تأثيرات للإضاءة يمكن الاختيار من بينها.

وأكدت الشركة التايوانية أنها قامت بتجهيز 26 زراً في لوحة المفاتيح بخاصية Anti Ghosting، لكنها تخلت عن أزرار «الميديا»، مشيرة إلى أنه بدلاً من ذلك يمكن الاعتماد على البرمجة الثانية مع الزر FN.

وبالنسبة للفأرة XPG Infarex M20 الجديدة، بينت الشركة أنها مزودة بإضاءة RGB، إضافة إلى أن زر الفأرة يتحمل أكثر من 20 مليون نقرة، فيما يعمل المستشعر بدقة تصل إلى 5000 نقطة في البوصة.

يشار إلى أن شركة Adata لم تفصح عن أي معلومات بخصوص موعد طرح لوحة المفاتيح أو الفأرة الجديدة في الأسواق.