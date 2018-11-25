المصدر: دبي-الامارات اليوم.

زيادة «شريط المهام» في «ويندوز 7»

شريط المهام task bar هو الشريط الأفقي في نظام التشغيل «ويندوز 7»، في نهاية سطح المكتب بشكل افتراضي، لكن مع ذلك تتيح «مايكروسوفت» لمستخدمي النظام تحريك هذا الشريط من مكانه للمكان الذي يفضلونه، كالجانب الأيمن أو الأيسر أو أعلى الشاشة. كما تسمح لهم أيضاً بزيادة حجم شريط المهام لتضمين أي أزرار أو أدوات يرغبون في الوصول إليها واستخدامها بشكل سريع، فإذا رغبت في تغيير حجم شريط المهام، يمكنك اتباع هذه الخطوات:

- انقر بزر الفأرة الأيمن فوق أي مكان فارغ في شريط المهام.

- ستظهر أمامك نافذة جديدة، مرر داخلها حتى تصل إلى خيار غلق شريط المهام Lock the Taskbar.

- انقر داخل المربع الصغير المجاور للخيار السابق لإخفاء علامة التأشير وفتح شريط المهام.

- ابدأ بتحريك المؤشر فوق حافة شريط المهام حتى يظهر أمامك السهم ذو الرأسين.

- ابدأ بسحب الحافة وتحريكها حتى تصل للحجم الذي ترغبه.