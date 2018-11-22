«إل جي» تكشف عن شاشة ذكية جديدة

المصدر: سيؤول - د.ب.أ

كشفت شركة «إل جي»، أمس، عن الشاشة XBoom AI ThinQ WK9 الجديدة، التي تمثل باكورة إنتاجها من الشاشات الذكية.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن الشاشة الجديدة، التي يبلغ سعرها 200 دولار، تعتمد على المساعد الرقمي «غوغل Assistent»، ويمكن التحكم فيها باللمس، كما أنها تأتي بقياس ثماني بوصات، وسماعات «استريو» بقوة 20 واط.

وأضافت أن الشاشة اللمسية الجديدة تعرض المحتويات بدقة فائقة الوضوح HD، وتتضمن كاميرا مدمجة لإجراء مكالمات الفيديو بدقة 5 ميغابيكسل، كما يمكن إيقاف تشغيل الكاميرا و«الميكروفون» عن طريق زر خاص.

وبينت الشركة أن شاشتها الجديدة يبلغ وزنها نحو كيلوغرامين اثنين، وتدعم تقنية «بلوتوث» وشبكة «واي فاي»، وتعتمد على نظام التشغيل «أندرويد» Things، مشيرة إلى أنه يمكن استعمال المساعد الرقمي «غوغل Assistent» للتحكم في تجهيزات المنزل الذكي، إضافة إلى إمكانية تشغيل الموسيقى من خدمات البث عبر الإنترنت، مثل «سبوتيفاي»، أو تشغيل مقاطع الفيديو عبر منصة «يوتيوب».