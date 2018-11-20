المصدر: الامارات اليوم

تشغيل مستشعر السقوط في «ساعة أبل»

أضافت شركة «أبل» إلى ساعتها الجديدة Apple Watch Series 4، ملمحاً جديداً أطلقت عليه اسم «مستشعر السقوط» Fall Detection. وبموجب تفعيل هذا الملمح تستشعر الساعة الذكية أن مرتديها قد تعرض للسقوط، فتقوم بالنقر فوق المعصم لتنبيهه. كما أنها ترسل رسالة استغاثة إلى خدمات الطوارئ إذا لم يتمكن مرتدي الساعة من الوقوف. فإذا كنت من مستخدمي الساعة الجديدة، فإنه يمكنك تفعيل هذا الملمح باتباع التالي: توجه إلى «تطبيق الساعة» Watch app على الهاتف، وانتقل إلى نهاية الجانب الأيسر من الشاشة، وانقر فوق تبويب «ساعتي» My Watch، ثم مرر داخل النافذة الجديدة حتى تصل إلى قسم «الاستغاثة بخدمة الطوارئ» Emergency SOS وانقر فوقه، ومن ثم مرر مجدداً حتى تصل إلى خيار «استشعار السقوط»، وعندها حرك المؤشر المجاور للخيار السابق من اليسار لليمين لتفعيله، لتظهر نافذة منبثقة لتأكيد تفعيل الخدمة، انقر داخلها فوق خيار «التأكيد» Confirm للبدء بتفعيل الميزة.

تجريب ملمح الحفلات الجماعية في «فيس بوك»

أضاف موقع «فيس بوك»، ملمح إقامة حفلات جماعية لمشاهدة الفيديو بين أعضاء المجموعات. فإذا أردت تجريب هذا الملمح، اتبع ما يلي: تأكّد أن إصدار «فيس بوك» على هاتفك هو الإصدار الأخير، ثم انقر «زر القائمة» menu button ومرر داخل النافذة الجديدة وانقر قسم «المجموعات» Groups، لتظهر على الشاشة المجموعات التي سبق أن اشتركت بها، وهنا اختر المجموعة التي ترغب في تشارك المشاهدة معها، ثم انقر داخل حقل النص، ومرر للأسفل بين الخيارات الظاهرة حتى تصل إلى خيار «حفل مشاهدة» Watch Party، وبعدها توجه إلى منتصف النافذة الجديدة، وانقر زر «إضافة الفيديو» Add Video، وعندها ابحث عن الفيديو الذي ترغب في مشاهدته، أو انقر إحدى الفئات الظاهرة، ومنها «فئة الفيديوهات المقترحة» Suggested، وبعد ذلك انقر زر «إضافة الفيديو إلى القائمة» Add to Queue لتضيف الفيديو إلى حفلة المشاهدة، ومن ثم انقر خيار «تم» done، وبعدها انقر زر «التالي» next ثم زر «نشر» post.