«بوش» تقدم أول شاشة منحنية للسيارات

المصدر: برلين ــ د.ب.أ

كشفت شركة «بوش» الألمانية النقاب عن شاشة Curved Display الجديدة، التي تعد أول قمرة قيادة منحنية في عالم السيارات، على أن يتم تدشينها في سيارة «فولكس فاغن» Touareg الجديدة.

وأوضحت أن انحناء شاشة القمرة الجديدة يتبع الانحناء الطبيعي للعين، فعلى سبيل المثال يشاهد قائد السيارة مصابيح الكنترول، وإشارات التحذير في نطاق حافة الشاشة بشكل واضح.

ولفتت إلى أن من المزايا الإضافية للشاشة، أنها تشغل مساحة أقل بمقدار سنتيمترين تقريباً عن الشاشة غير المنحنية ذات الحجم المماثل، كما أنها تتميز بعدم إبهار العين، بفضل عملية التصنيع الخاصة.

وتظهر الشاشة بقياس 12.3 بوصة، مع إمكانية حرية البرمجة، بفضل وحدة التحكم المدمجة، ويمكن لقائد السيارة تهيئة طريقة العرض المفضلة بشكل غير مقيد.