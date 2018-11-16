«هونور» تُطلق ساعة ذكية بنظام تشغيل جديد

المصدر: بكين - د.ب.أ

كشفت شركة «هونور» الصينية عن ساعتها الذكية Watch Magic الجديدة، موضحة أن باقة التجهيزات التقنية للساعة تشتمل على نظام Light OS من شركة «هواوبكين - د.ب.أي» بدلاً من نظام Wear OS الشهير.

وأضافت «هونور» أنه من الناحية النظرية تتوافق الساعة الجديدة مع نظام التشغيل «آي أو إس 9» من شركة «أبل» أو الإصدارات الأحدث، وكذلك الهواتف الذكية المزودة بنظام التشغيل «أندرويد 4.4» من شركة «غوغل». وأشارت إلى أن ساعة هونور Watch Magic، تأتي مزودة بشاشة AMOLED قياس 1.2 بوصة بدقة وضوح 390 x 390 بيكسل، مع بطارية بسعة 178 مللي أمبير في ساعة.

وذكرت الشركة الصينية أن ساعتها الجديدة مقاومة للماء وفقاً لمعيار 5ATM، كما أنها تشتمل على مستشعر نبضات القلب، فضلاً عن النظام العالمي لتحديد المواقع، لافتة إلى أن الإصدار الرياضي من الساعة يتوافر باللونين الأصفر والفضي.

وأفادت «هونور» بأنه من المقرر إطلاق الساعة في الأسواق العالمية مطلع العام المقبل بسعر يبلغ نحو 149 دولاراً.